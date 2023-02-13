كد الشيخ عبدالله المنيع أنه لا يجوز للرجل طلاق زوجته الأولى دون سبب ، في حال اشترطت عليه ثانية ذلك للزواج منها.
وقال “المنيع” خلال برنامج فتاوي أن ذلك مكروه وقد لا يسلم من عقاب الله إذا طلقها بدون سبب.
وتابع أن المرأة لا يجوز لها اشتراط طلاق ضرتها وإذا اشترطت ذلك فهي آثمة.
#فتاوى | إذا أراد الرجل الزواج من ثانية واشترطت عليه طلاق الأولى، فهل يحل له طلاقها من دون سبب يقتضي ذلك غير هذا الشرط؟ الشيخ عبدالله المنيع يوضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/R3FStQB7AT
— قناة السعودية (@saudiatv) February 13, 2023
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