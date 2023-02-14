تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يعود للعام ٢٠١٣ للملك محمد السادس يستقبل أعضاء فريق الرجاء المغربي في القصر الملكي ويوشّح الفريق بوسام المكافأة الوطنية.

وجاء ذلك بمناسبة حصول الفريق على المركز الثاني لكأس العالم 2013 والتي توج بايرن ميونخ الألماني بطلاً لمسابقة كأس العالم للأندية فى نسختها العاشرة.

وكان بايرن ميونخ قد تغلب على فريق الرجاء البيضاوى المغربي بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب “مراكش”.