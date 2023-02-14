قدم أخصائي العلاج الطبيعي عبد العزيز آل جمعان، نصيحة للرياضيين بالحرص على كفاءة النوم وجودة النوم وأخذ القسط الكافي منه.

وقال آل جمعان، خلال لقائه على برنامج” صباح السعودية” المُذاع على القناة السعودية، أن التغذية السليمة وأخذ الاحتياجات اللازمة من البروتين، بالإضافة إلى التمرين بذكاء من أهم عوامل تجنب الإصابات خلال التمرين.

ونصح بضرورة وجود إشراف على الرياضي لتفادي الإصابات، لافتًا أن أخذ الاستشارة شيء مهم جدا حتى يستطيع الإنسان أن يبني عضلته لفترة طويلة.

وعن أخذ البروتينات، أضاف:” أن منها الطبيعية النباتية والحيوانية ومنها المصنعة، مُشيرًا إلى أنه لا يفضل المصنعة خاصة إذا كانت من مصدر غير موثوق، مؤكدًا في نفس الوقت أن أخذ البروتين شيء مهم من أجل الاستشفاء بعد التمرين.”

وأوضح أن الكتلة العضلية، تعني ضخامة العضلة نتيجة حمل الأوزان لفترة معينة، بينما القوة العضلية تعني زيادة القوة العصبية في العضلة .