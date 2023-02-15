“الدعليج” يعلن عن توسعة مطار الأحساء ليكون دوليًا بمليون مسافر سنويًا (فيديو)

أكد رئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز الدعليج، أن مشروع تطوير وتوسيع مطار الأحساء الدولي يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تسعى الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذها، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني .

وأعلن “الدعليج “خلال حديثه في منتدى الأحساء 2023، عن توسعة مطار الأحساء ليكون دوليًا بمليون مسافر سنويًا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تطوير البُنية التحتية ومرافق المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 330 مليون مسافر سنويًا .