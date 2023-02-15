الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء15 فبراير

“الدعليج” يعلن عن توسعة مطار الأحساء ليكون دوليًا بمليون مسافر سنويًا (فيديو)

منذ 15 دقيقة
0
&#8220;الدعليج&#8221; يعلن عن توسعة مطار الأحساء ليكون دوليًا بمليون مسافر سنويًا (فيديو)
تابعوا صدي على

أكد رئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز الدعليج، أن مشروع تطوير وتوسيع مطار الأحساء الدولي يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تسعى الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذها، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني .

وأعلن “الدعليج “خلال حديثه في منتدى الأحساء 2023، عن توسعة مطار الأحساء ليكون دوليًا بمليون مسافر سنويًا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تطوير البُنية التحتية ومرافق المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 330 مليون مسافر سنويًا .

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

&#8220;الدعليج&#8221; يعلن عن توسعة مطار الأحساء ليكون دوليًا بمليون مسافر سنويًا (فيديو)

“الدعليج” يعلن عن توسعة مطار الأحساء ليكون دوليًا بمليون مسافر سنويًا (فيديو)

منذ 15 دقيقة
0
بالفيديو.. الشيخ &#8220;المطلق&#8221; يقبل رأسي معلمه الخرعان والشيخ المحيميد

بالفيديو.. الشيخ “المطلق” يقبل رأسي معلمه الخرعان والشيخ المحيميد

منذ 25 دقيقة
0
1121
مجموعة بن شيهون تعلن عن وظائف شاغرة

مجموعة بن شيهون تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 30 دقيقة
0
1120
تسجيل زلزالين بقوة 3 ريختر في الأردن

تسجيل زلزالين بقوة 3 ريختر في الأردن

منذ 35 دقيقة
0
1208
إنقاذ معتمر تركي من جلطة حادة في القلب

إنقاذ معتمر تركي من جلطة حادة في القلب

منذ 39 دقيقة
0
1161