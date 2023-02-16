تداول العديد من الناشطين السوريين مشاهد تفطر القلوب لآلاف النازحين الذين مكثوا في الخيام وعلى الطرقات بعد أن غمرهم الركام، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا

وأظهرت لقطات مصورة مشهد مؤثر لأم سورية تنام إلى جانب جثة ابنها، التي لفت بكيس أسود بانتظار دفنه في مقاطعة هطاي جنوب تركيا.

يذكر أن عدد المفقودين تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب 10 مناطق في الجنوب التركي، لا يزال غير محدد رسمياً، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن المفقودين، بينما بلغ عدد الضحايا أكثر من 42 ألفا.