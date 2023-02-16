تقدم شركة سوزوكي مجموعة سيارات جيمني داخل أسواق السيارات منذ أكثر من 50 عام، وتنتمي سيارات جيمني 2023 إلي فئة السيارات الدفع الرباعي، وهي الأن في جيلها الرابع، وحظيت سوزوكي جميني بسمعة طيبة بفضل قدرتها العالية.

وتستمد سيارة سوزوكي جيمني قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ينتج قوة 100 حصان، وعزم دوران 130 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعه في 12.6 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 180 كم/ساعة.

وتتميز السياراة بتجهيزات بسيطة وعملية، وتحتوي علي مقصورة داخلية سوداء أنيقة خالية من الألوان أو الزخرفة، وخطوط أفقية تحددها لوحة العدادات ، وخطوط رأسية تتميز بها لوحة العدادات، ولوحات للكونسول الوسطي.

وتقدم شركة سوزوكي السيارة من خلال مجموعة ألوان، إلى جانب لونان جديدان تم تطويرهما حصريًا لجيمني الجديدة كليًا وهما، اللون الأصفر، واللون الأخضر، ويعبر هيكل جيمني المربع عن قدرتها على التحرك بسهولة علي الطرق الوعرة بفضل قوة محركها، وتصميم زجاج أمامي أكثر استقامة، وغطاء محرك صدفي مسطح يعمل على تعزيز الرؤية أمام السائق.

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية:

الفئة الأولي سعرها 94 ألف ريال .

الفئة الثانية سعرها 105 آلاف ريال.

يُذكر أن الأسعار تشمل حساب ضريبة المبيعات على السيارات داخل المملكة .