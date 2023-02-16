علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي على قضية تصريح البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر عن استفادة الهلال من التحكيم.

وقال الروقي: “قناعة خاصة إذا ذهبت قضية تاليسكا للفيفا أو محكمة كاس سيعاقب وربما عقوبة مغلظة”.

وكانت تصريحات أندرسون تاليسكا، ضد الهلال، ظهرت في إحدى حلقات “فيلم نادي النصر”، والتي تم إذاعتها، منذ أسبوعين تقريبًا.

وكان الهلال قد تقدم بشكوى ضد تاليسكا إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بعد ظهوره في الفيلم الوثائقي لنادي النصر عبر منصة شاهد، وهو يؤكد على أن الهلال يحظى بمساعدة الحكام من أجل تحقيق الانتصارات.