أدى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، المران الأخير في الرياض، السبت، قبل المغادرة إلى الدوحة العاصمة القطرية، استعداداً لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، الإثنين القادم.

واشتملت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وبدأ اللاعبون المران بتدريبات لياقية، بعد ذلك طبقوا عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية.

وشارك البرازيلي ميشيل ديلجادو في التدريبات الجماعية، والمناورة الفنية التي فرضها مدرب الفريق،

وواصل الكولومبي جوستافو كويلار، والبيروفي أندريه كاريلو برنامجيهما التأهيليين في صالة الإعداد البدني.