الطيب آدم: المملكة قدمت المساعدات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا في وقت سريع

أكد ممثل “اليونيسيف” في الخليج الطيب آدم أن المملكة تقوم بدور كبير في مجال العمل الإنساني.

وقال آدم :” هنالك عمل استباقي ولهذا نرى المساعدات السعودية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا تصل بشكل سريع جدا”.

وأضاف ” المملكة بعمل استباقي تمكنت من تقديم الدعم اللازم لمتضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا وذلك في وقت وجيز جدا”.