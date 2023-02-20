الطيب آدم: المملكة قدمت المساعدات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا في وقت سريع

أكد ممثل “اليونيسيف” في الخليج الطيب آدم أن المملكة تقوم بدور كبير في مجال العمل الإنساني.
وقال آدم :” هنالك عمل استباقي ولهذا نرى المساعدات السعودية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا تصل بشكل سريع جدا”.
وأضاف ” المملكة بعمل استباقي تمكنت من تقديم الدعم اللازم لمتضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا وذلك في وقت وجيز جدا”.
فيديو | ممثل "اليونيسيف" في الخليج الطيب آدم: المملكة تقوم بدور كبير في مجال العمل الإنساني "الاستباقي" ولهذا نرى المساعدات السعودية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا تصل بشكل سريع جدا#هنا_الرياض pic.twitter.com/JWFZ1oLdwc
— هنا الرياض (@herealriyadh) February 19, 2023
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