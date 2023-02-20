الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين20 فبراير

الطيب آدم: المملكة قدمت المساعدات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا في وقت سريع

منذ 42 دقيقة
0
تابعوا صدي على

أكد ممثل “اليونيسيف” في الخليج الطيب آدم أن المملكة تقوم بدور كبير في مجال العمل الإنساني.

وقال آدم :” هنالك عمل استباقي ولهذا نرى المساعدات السعودية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا تصل بشكل سريع جدا”.

وأضاف ” المملكة بعمل استباقي تمكنت من تقديم الدعم اللازم لمتضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا وذلك في وقت وجيز جدا”.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب

عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب

منذ 28 دقيقة
0
1165

امرأة تتفاجئ بسقوط غير متوقع

منذ 32 دقيقة
0
1128
وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة

وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة

منذ 38 دقيقة
0
1193

الطيب آدم: المملكة قدمت المساعدات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا في وقت سريع

منذ 42 دقيقة
0
صورة عالية الجودة للخبر بداية الستينات الميلادية

صورة عالية الجودة للخبر بداية الستينات الميلادية

منذ 52 دقيقة
1
772