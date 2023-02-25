كشف المتخصص في تقنية المعلومات، عادل الغامدي، أن تجربة رغبة الروبوتات في التحكم بالعالم، تمت بالفعل مع الروبوت سيدني، وأكدت خروجه عن النص والتعليمات، وكان خروجه عن النص بعد محادثة طويلة وليس في بداية المحادثة.

وقال خلال مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” إن الكثير من أفلام الخيال العلمي صارت واقعًا الآن، وكل شيء جائز حدوثه في المستقبل، نظرا لتطور التقنية بشكل مذهل خلال السنوات الأخيرة.

وتابع أن تقنية الذكاء والاصطناعي وروبوتات الدردشة هي تقنية حديثة، ومن الطبيعي إجراء اختبارات عليها في البداية وتلافي أخطائها وتحسين أدائها.