“أخصائية“ توضح المقصود بالكربوهيدرات حميتها (فيديو)

أوضح أخصائية التغذية ربى الحماد، أن الكربوهيدرات هي من إحدى الأسباب الرئيسية التي يحتاجها الجسم وأكثر العناصر تركيزًا .

وقالت الحماد خلال لقائها على برنامج صباح السعودية:” أن حمية الكربروهيدرات لا يُنصح باتخاذها .”، لافتةً إن الدماغ الوحيد الذي يحتاجك عنصر الطاقة.”

وأضافت:” أن الشخص الذي يحرم نفسه من الكربروهيدرات يصبح نزول وزنه سريعًا.”