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الاثنين27 فبراير

“أخصائية“ توضح المقصود بالكربوهيدرات حميتها (فيديو)

منذ 46 دقيقة
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“أخصائية“ توضح المقصود بالكربوهيدرات حميتها (فيديو)
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أوضح أخصائية التغذية ربى الحماد، أن الكربوهيدرات هي من إحدى الأسباب الرئيسية التي يحتاجها الجسم وأكثر العناصر تركيزًا .

وقالت الحماد خلال لقائها على برنامج صباح السعودية:” أن حمية الكربروهيدرات لا يُنصح باتخاذها .”، لافتةً إن الدماغ الوحيد الذي يحتاجك عنصر الطاقة.”

وأضافت:” أن الشخص الذي يحرم نفسه من الكربروهيدرات يصبح نزول وزنه سريعًا.”

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