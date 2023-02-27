“أخصائية“ توضح المقصود بالكربوهيدرات حميتها (فيديو)

أوضح أخصائية التغذية ربى الحماد، أن الكربوهيدرات هي من إحدى الأسباب الرئيسية التي يحتاجها الجسم وأكثر العناصر تركيزًا .
وقالت الحماد خلال لقائها على برنامج صباح السعودية:” أن حمية الكربروهيدرات لا يُنصح باتخاذها .”، لافتةً إن الدماغ الوحيد الذي يحتاجك عنصر الطاقة.”
وأضافت:” أن الشخص الذي يحرم نفسه من الكربروهيدرات يصبح نزول وزنه سريعًا.”
#صباح_السعودية | هل حمية "لو كارب" آمنة صحياً؟ وكيف يتم الحفاظ على الوزن بعد الانتهاء منها؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/tGbOJwyK9D
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) February 27, 2023
#صباح_السعودية | ما المقصود بالكاربوهيدرات؟ وما حميتها؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/xxocXLYdW8
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) February 27, 2023
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