كشفت تقارير برازيلية، صباح اليوم الإثنين، عن آخر تطورات مفاوضات نادي غريميو مع محترف الهلال ميشيل ديلغادو.

وقال فابيو كاليفي نائب رئيس نادي غريميو ، أنهم متواصلين مع اللجنة الفنية في النادي بقيادة المدير التنفيذي لويس فاغنر فيفيان، لتحليل الأسماء البديله لصفقة ميشيل ديلجادو في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن لديهم تواصل أيضًا مع عدد من الشركاء و المستثمرين من أجل توفير مبالغ مالية للتعاقد مع ديلغادو خلال الوقت الراهن.

وأضاف أن إدارة النادي تواصلت مع وكيل ميشيل ولكن قدومه صعب الآن قبل انتهاء فترة الانتقالات الأولى في البرازيل في إبريل ، مؤكداً على نادي الهلال متمسك باللاعب لنهاية الموسم.

وتابع أن غريميو يحتاج فنياً إلى لاعب بمواصفاته قادر على كسر تكتل المنافسين أمامهم و فتح مساحات لزملائه .