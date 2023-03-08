أعلنت السلطات الهندية اعتقال شخصين تمكنا من اقتحام منزل نجم بوليوود شاروخان والاختباء فيه لمدة 8 ساعات.

وتفاجأ النجم الهندي بشابين تمكنا من التسلل داخل منزله المعروف باسم “مانات” والاختباء في غرفة المكياج الخاصة به.

وبحسب ما كشفته تقارير الشرطة ووسائل الإعلام الهندية، حدثت الواقعة الأسبوع الماضي، حيث تسلل كل من “باثان ساهيل خان” (20 عامًا) و”رام ساراف كوشواها” (22 عامًا)، من مدينة “بهروش”، داخل منزل شاروخان من أجل مقابلته، وتمكنا من الاختباء في غرفة المكياج بالطابق الثالث قرابة 8 ساعات، قبل القبض عليهما من قبل حراس الأمن وتسليمهما للسلطات.

وقالت الشرطة، إن المتهمين تسللا للمنزل من خلال تسلق الجدار الخارجي واختبآ في الغرفة، قبل أن ينجح حراس الأمن في العثور عليهما وتسليمهما، وكشفت أن النجم البوليوودي أُصيب بصدمة وتفاجأ برؤيتهما أثناء قبض الحراس عليهما.

وأضافت السلطات في بيان لها “تسلل المتهمان إلى المنزل لمقابلة شاروخان وانتظراه في غرفة المكياج لمدة 8 ساعات، حيث دخلا في حوالي الساعة 3 صباحًا وتم القبض عليهما في الساعة 10:30 من صباح اليوم التالي”.

ويواجه الشابان تهمة التعدي على ممتلكات خاصة واتهامات أخرى لم يُكشف عن طبيعتها، بموجب قانون العقوبات الهندي (IPC)، بينما لا يزال التحقيق في الواقعة مستمرا، كما لم يعلق النجم الهندي على الواقعة حتى الآن.