كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الأربعاء المقبل؛ وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.

وأكدت الهيئة، أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 20 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

وأشارت إلى أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك، بالإضافة إلى دفع ضريبة القيمة المضافة علاوة على قيمة البيع بنسبة 15%.

وذكرت أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال المدة المذكورة في محضر البيع والالتزام بها، وفي حال تجاوز المدة المسموح بها سيتم عرضها للبيع مرة أخرى.