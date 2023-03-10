كانت كاديلاك ورولزرويس أول علامات فاخرة تطرح سيارات SUV كهربائية حصرية جداً، والآن تستعد مرسيدس مايباخ للحاق بهم وطرح أول SUV كهربائية لها باسم EQS SUV، مع العلم أن هذه السيارة متوافرة بالفعل تحت علامة مرسيدس التقليدية.

ويُشار إلى أن مرسيدس مايباخ مهدت للموديل الجديد بسيارة اختبارية دشنتها منذ عامين تقريبًا، وتبدو السيارة مألوفة في تصميمها، مع لمسات جمالية خاصة.

وستتركز معظم تحديثاتها في المقصورة، والتي لم تظهر بشكل واضح في الصور التجسسية ولكن نعلم من السيارة الاختبارية المدشنة أن السيارة متوفرة بمقعدين خلفيين منفصلين.

ومن المحتمل أن تشارك السيارة نفس نظام الحركة مع فئة EQS 580 4MATIC، ما يعني استخدام بطارية 108.4 كيلوواط\س ومحركين كهربائيين ودفع كلي، بقوة إجمالية 543 حصان وعزم دوران 857 نيوتن متر.