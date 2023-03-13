تتضمن خرائط جوجل ميزات مخفية غير تتبع اتجاهات السير عند القيادة أو أثناء التجوال سيراً على الأقدام، منها إنشاء خرائط مخصصة لمسار رحلة ومشاركتها مع الآخرين.

وتساعد خرائط جوجل في معرفة المسافة بين موقعين أو أي نقطتين في خريطة العالم، عبر فتح موقع خرائط جوجل وتحديد الموقع الأول ثم تحديد الموقع الثاني لتظهر بعدها المسافة بينهما.

ويعد متاحًا أمام المُستفيد استخدام ميزة الخرائط الخاصة من أجل تسهيل تحديد الوجهات التي ترغب في زيارتها ومشاركتها مع أصدقائك، كما تتيح الخرائط عمليات التنزيل وحفظ أي خريطة لاستخدامها بعد ذلك دون إنترنت.

ويمكن إجراء ذلك من خلال الضغط على صورة الحساب ثم الوصول لخيار Offline map، وبعدها يتم اختيار الخريطة والنقر زر التنزيل، فيما يمكن لقائد السيارة بعد قيامه بركنها فتح خرائط جوجل في الهاتف، والنقر فوق النقطة الزرقاء التي تحدد موقع السيارة الحالي من أجل حفظ مكان وقوفها.