قال وزير الرياضة، صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أنه سيتم خلال الجمعية العمومية القادمة إعلان المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الإسلامية 2025في أغسطس المقبل.

وأكد الوزير أن هناك العديد من الطلبات التي ترغب في استضافة الدورة، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الرياضة.

وقدم الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها للرياضة العربية والإسلامية.