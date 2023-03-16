تسبب تماس كهربائي في مكيف بأحد المدارس بمحافظة القنفذة في اندلاع النيران وتصاعد الدخان، ما دفع المسؤولين لإخلاء المدرسة من الطلاب والمعلمين والكادر الإداري.

واندلع الحريق في مدرسة طيبة بالقوز بمكتب تعليم القوز والتابعة لتعليم القنفذة، اليوم الخميس، وتم إخلاء 300 شخصا من المدرسة دون حدوث أي إصابات، وباشرت فرقة من الصيانة التابعة لإدارة التعليم الموقع، وفقا لـ”سبق”.

وما زال التحقيق جاريًا لمعرفة ملابسات الحادثة، إضافة إلى تشكيل لجنة للكشف على موقع التماسّ الكهربائي، والتأكد من سلامة التمديدات وصلاحيتها.