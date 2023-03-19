كشفت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، عن توفر وظائف متعددة – وذلك بفروع الشركة في عدة مدن.

وأوضحت الخطوط أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مساعد إداري (وظيفتان).
‏(Administrative Assistant)
2- رئيس قسم طاقم hgقطار.
‏(MMMP Train Crew Section Head)
3- سائق قطار.
‏(Train Driver)

4- باحث قانوني أول.
‏(Senior Legal Researcher)
5- مراقب الحركة المرورية.
‏(Traffic Controller)
6- قائد قطار.
‏(Senior Train Driver)

7- قائد محطة.
‏(MMMP Station Master)
8- محلل خدمات الدعم.
‏(Support Services Analyst)
9- أخصائي أول تقدير التكاليف.
‏(Costing Senior Specialist)
10- خبير المسار والهياكل.
‏(Track & Structures Expert)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .

 