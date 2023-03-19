كشفت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، عن توفر وظائف متعددة – وذلك بفروع الشركة في عدة مدن.

وأوضحت الخطوط أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مساعد إداري (وظيفتان).

‏(Administrative Assistant)

2- رئيس قسم طاقم hgقطار.

‏(MMMP Train Crew Section Head)

3- سائق قطار.

‏(Train Driver)

4- باحث قانوني أول.

‏(Senior Legal Researcher)

5- مراقب الحركة المرورية.

‏(Traffic Controller)

6- قائد قطار.

‏(Senior Train Driver)

7- قائد محطة.

‏(MMMP Station Master)

8- محلل خدمات الدعم.

‏(Support Services Analyst)

9- أخصائي أول تقدير التكاليف.

‏(Costing Senior Specialist)

10- خبير المسار والهياكل.

‏(Track & Structures Expert)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .