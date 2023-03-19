كشفت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، عن توفر وظائف متعددة – وذلك بفروع الشركة في عدة مدن.
وأوضحت الخطوط أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مساعد إداري (وظيفتان).
(Administrative Assistant)
2- رئيس قسم طاقم hgقطار.
(MMMP Train Crew Section Head)
3- سائق قطار.
(Train Driver)
4- باحث قانوني أول.
(Senior Legal Researcher)
5- مراقب الحركة المرورية.
(Traffic Controller)
6- قائد قطار.
(Senior Train Driver)
7- قائد محطة.
(MMMP Station Master)
8- محلل خدمات الدعم.
(Support Services Analyst)
9- أخصائي أول تقدير التكاليف.
(Costing Senior Specialist)
10- خبير المسار والهياكل.
(Track & Structures Expert)، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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