أكد الكاتب الاقتصادي علي الحازمي أن أكثر ما يميز حملة كتتاب جود هو اختيار شهر رمضان المبارك كوقت لها.

وقال الحازمي :” ما يميز هذا الاكتتاب هو إنه مختلف، ربما البعض يعتقد أنها شركة أو مساهمات، ولكنه عطاء غير محدود مع الله”

وأضاف” اختيار توقيت الحملة في شهر رمضان المبارك هو اختيار موفق، كما أن الأرقام التي حققتها طموحة وكبيرة، حيث يأتي هذا الاهتمام من قيادة المملكة”