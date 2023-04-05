كشفت شركة الفطيم بفرعها الرئيسي بالرياض، عن توفر شواغر بالمبيعات للمواطنين والمواطنات.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي مبيعات، أخصائية مبيعات، بينما موقع الوظيفة بالرياض بأحد المولات، مشترطة خبرة من سنة إلى سنتين في المبيعات، لغة إنجليزية جيدة، متواجد بالرياض، التفرغ التام للعمل، المرونة بأوقات العمل.

وأشارت إلى أن المزايا والحقوق الوظيفية: راتب شهري، تأمين صحي واجتماعي، بطاقة خصم، حوافز شهرية وسنوية، بينما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/14هـ الموافق 2023/04/05م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وأكدت على أن من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة الرجاء التقديم على الإيميل وكتابة الوظيفة المتقدم /ه عليها (مبيعات): mailto:[email protected]