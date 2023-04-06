“الصحة العالمية”: التغير المناخي يتسبب في تفشي حمى الضنك وشيكونغونيا

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن حمى الضنك وأمراضاً أخرى تسببها فيروسات ينقلها البعوض، تنتشر بشكل أسرع وأوسع نطاقاً بسبب التغير المناخي.

وأبانت المنظمة أن حالات الإصابة بحمى الضنك وداء شيكونغونيا في ارتفاع، متوقعة تفشي فيروس زيكا مجدداً في العالم، وهي الأمراض التي تتفشى بسبب فيروسات تنتقل عن طريق البعوض من جنس الزاعجة، ويُسمى بعوض النمر.

وقال منسق مبادرة منظمة الصحة العالمية لحمى الضنك والفيروسات رامان فيلايودان، خلال مؤتمر صحافي، إن تغير المناخ لعب دوراً رئيسياً في تسهيل انتشار نواقل البعوض، داعياً إلى اتخاذ إجراءات سريعة للحد من انتشار البعوض، في مواجهة خطر تفشي المرض خارج مناطق انتقال العدوى التاريخية.