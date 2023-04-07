كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة تصنيف مستويات المنتخبات قبل قرعة كأس آسيا 2023 في قطر.

ويضم المستوى الأول المنتخبات المصنفة من الثاني حتى السادس ، وهي قطر واليابان التي توجت باللقب أربع مرات من قبل وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية.

ويتضمن المستوى الثاني منتخبات العراق والإمارات وعُمان وأوزبكستان والصين والأردن، فيما جاءت في المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقرغيزستان ولبنان، بينما يتضمن المستوى الرابع الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه سيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على ست مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.