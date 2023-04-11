كشف فريق الاستجابة للثورات البركانية في شبه جزيرة كامشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا عن بركان شيفيلوتش الواقع على شبه الجزيرة ثار في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مرسلاً عمودا من الرماد ارتفاعه عشرة كيلومترات مما يشكل تهديدا متزايدا للحركة الجوية.

وحذًر الفريق من حركة الملاحة الجوية، وقال :”إن الرماد قد يتفجر في أي لحظة على ارتفاع يصل إلى 15 كيلومترا. وأضاف أن “النشاط البركاني المستمر قد يؤثر على الحركة الجوية الدولية والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض”.

وأضاق رئيس بلدية منطقة أوست كامشاتسكي، في منشور على تطبيق “تليغرام” :” إن السلطات المحلية أغلقت المدارس وأمرت السكان في القرى القريبة بالبقاء في منازلهم.”