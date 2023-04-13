صرح المحترف التونسي بصفوف أبها، سعد بقير، بأن الدوري السعودي هو أفضل دوري عربي و آسيوي.

وقال بقير خلال برنامج راوند أب: “يُشرفني التواجد بالدوري السعودي وهو يختلف عن الدوري التونسي فنيًا وفي عدد اللاعبين الأجانب المميزين وكل الفرق قوية”.

ولفت إلى أن الأجواء في أبها تُشبه الأجواء في بلده لذا يشعر بالراحة مع الفريق بجانب وجود المدرب التونسي والطاقم التونسي بالفريق.

وأضاف: “هذا يأتي بجانب التعامل المحترم معي من قِبل رئيس النادي، كل هذه الأسباب جعلتني اختار نادي أبها رغم وجود عروض من أندية أخرى بالسعودية والإمارات”.

وبخصوص عدم استدعائه لقائمة منتخب تونس، قال: “طالما رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم موجود بمنصبه فلن ألعب في المنتخب، وهناك مشاكل أخرى أكبر مما يعرفها الجمهور وأفضل شيء لي حاليًا هو اللعب في أبها ومرتاح نفسيًا، أفضل من الدخول في مشاكل مع أناس آخرين”.