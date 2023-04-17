أكد السيناتور ليندسي غراهام إن المملكة حاليًا في أوج قوتها وقد تمكنت من تغيير قواعد اللعبة في العديد من الأمور، مضيفًا أن هناك الكثير من التغيرات الملموسة على أرض الواقع بجانب النجاحات والإصلاحات التي لا يمكن إغفالها تحت إطار رؤية 2030.

وعلق غراهام على تغير نظرته إلى المملكة، قائلًا: “حدث أمران، رقم واحد، لقد كنت أتحدث مع إدارة بايدن حول العمل مع المملكة للبناء على الإصلاحات التي تتم فيها، الأمر الآخر أنها تتغير بسرعة كبيرة نحو الأفضل، وفي الواقع، بات لا يمكن إنكار مدى نجاح رؤية 2030 وقدرتها من الناحية الاقتصادية، وسيتم إنفاق تريليون دولار لتحديث المملكة ونحن نود أن نكون جزءًا من هذا التحول”.

وأضاف: “ما رأيته في المملكة كان بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لي، وأنا أريد أن أبني على هذا التقدم، فقد غيرت قواعد اللعب سياسيًا واقتصاديًا بل ومجتمعيًا أيضًا”، متابعًا: “المملكة في أعلى مستوياتها على الإطلاق وستقوم بتغييرات كبيرة فيما يتعلق بأمن الشرق الأوسط وأمن أمريكا”.