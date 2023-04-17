أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور نتائج الأهلية للدورة 66 (شهر مايو 2023).

وذكر البرنامج أنه للتحقق من الأهلية؛ يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا

وكان قد أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستّين، وذلك بعد التوجيه الكريم والمتضمّن استمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لأربعة أشهر قادمة، وحتى دفعة شهر يوليو 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميّاً.