أكد الناقد الرياضي مساعد العبدلي، أن النصر النادي الوحيد الذي لعب كل الأدوار في كأس الملك على أرضه مع ذلك خرج من البطولة، وأصبح الآن فقط اسم وفي الملعب ليس به شخصية وهيبة.

وقال مساعد العبدلي، خلال برنامج “برا الملعب” عبر قنوات SSC، أن الواقعيين كانوا يتوقعون هزيمة النصر لأنه يعاني وخروجه هو نتيجة لتراكمات وخروجه كان متوقعًا.

وأوضح “العبدلي” أن الفوارق بين الفرق بدأت تضيق، والنصر اسم ولكن ليس له شخصية أو هيبة أو هوية في الملعب.