علق رجل الأعمال المصري، نجيب سايورس، على ما تردد حول علاقة اقتصادية تربطه بقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، معتبرا الأمر لا أساس له من الصحة.

وكان أحد متابعي ساويرس طلب منه توضيح على “تويتر” بخصوص “كشف النقاب أن نجيب ساويرس له علاقة خاصة مع حميدتي قائد قوات الانتشار السريع بالسودان وان هناك علاقات اقتصادية كبيرة بين ساويرس وقوات الانتشار السريع، بالإضافة الى علاقاته برئيس الوزراء الاثيوبي ابي أحمد”.

ورد عليه ساويرس بالقول: “بص على البروفايل بتاعها وانت تفهم… أي كلام”، في إشارة إلى عدم صحة تلك الأنباء.

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