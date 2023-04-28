أفادت وسائل إعلام أمريكية بوفاة مقدم البرامج الحوارية الأمريكي جيري سبرينغر عن عمر يناهز 79 عاماً، بحسب.

وتوفى جيري سبرينغر في شيكاغو بعد “مرض قصير”، وفقاً لموقع “تي إم زي” نقلاً عن مصدر عائلي.

وأوضحت مصادر أن جيري سبرينغر كان يعاني من سرطان البنكرياس، الذي تم تشخيصه قبل بضعة أشهر.

كان جيري سبرينغر تولى منصب رئيس بلدية سينسيناتي في ولاية أوهايو الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة لمدة عام، في 1977،وبدأ برنامجه “ذي جيري سبرينغر شو” (The Jerry Springer Show) في سبتمبر 1991، ثم أوقف بعد 27 عاماً، غير أنه تحول في هذا الوقت إلى رمز للبرامج الهابطة، بحسب فرانس برس.