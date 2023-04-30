قام لصوص مسلّحون باقتحام متجر بولغري للمجوهرات الفاخرة في ساحة فاندوم الشهيرة بوسط باريس في وضح النهار السبت، وسرقوا قطعا تقدر قيمتها بملايين اليوروهات.

وأفاد مصدر في الشرطة نقلا عن معلومات أولية بأن ثلاثة أشخاص وصلوا على دراجتين ناريتين دخلوا المتجر في الحي السياحي الشهير قرابة الساعة 13,45 بالتوقيت المحلي (11,45 بتوقيت غرينتش).

وأضاف المصدر نفسه :” أن اثنين منهم كانا يحملان بنادق، مشيرًا إلى أنهما أصابا حارس أمن.

وأشار مصدر آخر مطلع على التحقيق إلى أن الحجم الكامل للغنيمة والأضرار التي تقدر بملايين اليوروهات ما زالت قيد التقييم.

والجدير بالذكر أن متجر بولغري نفسه استهدف بعملية سطو مسلح في وضح النهار في سبتمبر 2021 سرق اللصوص منه وقتها قطعا بحوالى 10 ملايين يورو.