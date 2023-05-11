أعلنت رئيسة وزراء فنلندا السابقة سانا مارين، وزوجها ماركوس رايكونن، تقدمهما بطلب طلاق مشترك

وجاء في المنشور الذي نشرته مارين عبر خاصية الـ”ستوري” وأعاد زوجها نشره: “نحن ممتنان لمدة 19 عاما قضيناها معا ولابنتنا الحبيبة. سنبقى أفضل الأصدقاء”.

مارين ورايكونن، اللذان كانا يعملان في شركة لرأس المال الاستثماري، لديهما ابنة تبلغ من العمر خمس سنوات. تزوجا في عام 2020 بينما كانت مارين في منصبها وهي تتعامل مع تأثير جائحة كوفيد-19.