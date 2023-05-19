أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فما فوق، لشغل وظائف في مختلف المجالات.
وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- أخصائي CSSU.
(CSSU SPECIALIST)
2- مساعد التخدير.
(Anesthesia Aide)
3- مدير السلامة.
(Safety Manager)
4- مساعد مستودع.
(Warehouse Assistant)
5- مسؤول قاعدة البيانات.
(DATABASE ADMINISTRATOR)
6- مهندس برمجيات.
(Software Engineer)
7- مساعد المشاريع والصيانة.
(Projects and Maintenance Assistant)
8- مساعد رياضي.
(Sports Assistant)
9- حارس أمن.
(Security Guard)
10- مهندس برمجيات.
(Software Engineer)
11- اخصائي الشبكات.
(Network Specialist)، وغيرهم.
وأفاد بأن المؤهلات المطلوبة للتقديم هي:
– الثانوية العامة.
– الدبلوم وما يعادلها.
– البكالوريوس فما فوق.
وأشار بأن التقديم متاح الآن عبر موقع المستشفى الرسمي .
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