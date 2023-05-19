أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فما فوق، لشغل وظائف في مختلف المجالات.

وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- أخصائي CSSU.

‏(CSSU SPECIALIST)

2- مساعد التخدير.

‏(Anesthesia Aide)

3- مدير السلامة.

‏(Safety Manager)

4- مساعد مستودع.

‏(Warehouse Assistant)

5- مسؤول قاعدة البيانات.

‏(DATABASE ADMINISTRATOR)

6- مهندس برمجيات.

‏(Software Engineer)

7- مساعد المشاريع والصيانة.

‏(Projects and Maintenance Assistant)

8- مساعد رياضي.

‏(Sports Assistant)

9- حارس أمن.

‏(Security Guard)

10- مهندس برمجيات.

‏(Software Engineer)

11- اخصائي الشبكات.

‏(Network Specialist)، وغيرهم.

وأفاد بأن المؤهلات المطلوبة للتقديم هي:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم وما يعادلها.

– البكالوريوس فما فوق.

وأشار بأن التقديم متاح الآن عبر موقع المستشفى الرسمي .