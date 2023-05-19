أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فما فوق، لشغل وظائف في مختلف المجالات.

وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- أخصائي CSSU.
‏(CSSU SPECIALIST)
2- مساعد التخدير.
‏(Anesthesia Aide)
3- مدير السلامة.
‏(Safety Manager)
4- مساعد مستودع.
‏(Warehouse Assistant)

5- مسؤول قاعدة البيانات.
‏(DATABASE ADMINISTRATOR)
6- مهندس برمجيات.
‏(Software Engineer)
7- مساعد المشاريع والصيانة.
‏(Projects and Maintenance Assistant)

8- مساعد رياضي.
‏(Sports Assistant)
9- حارس أمن.
‏(Security Guard)
10- مهندس برمجيات.
‏(Software Engineer)
11- اخصائي الشبكات.
‏(Network Specialist)، وغيرهم.

وأفاد بأن المؤهلات المطلوبة للتقديم هي:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم وما يعادلها.
– البكالوريوس فما فوق.

وأشار بأن التقديم متاح الآن عبر موقع المستشفى الرسمي .