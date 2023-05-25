أكدت دراسة جديدة أن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم يمكن أن يبقيك مستيقظا لساعات؛ حيث أن نشر محتوى ما قبل موعد النوم بساعة يقلل من النوم بما يصل إلى ثلاث ساعات.

وأفادت النتائج التي نُشرت في مجلةSleep Medicine، أنه كان المستخدمون أكثر عرضة للبقاء على Reddit بعد ساعة إلى ثلاث ساعات من موعد نومهم المعتاد عندما كانت آخر مشاركة قبل ساعة من وقت نومهم.

وكان المستخدمون الذين نشروا محتوى عدة مرات في الساعة قبل وقت النوم أكثر عرضة بشكل كبير للبقاء مستيقظين بعد أوقات نومهم، فيما ذكر الدكتور ويليام ميرسون، من جامعة ديوك: “قد يكون هذا نتيجة لعدة عوامل – من أضواء الشاشة التي تعطل إيقاع الساعة البيولوجية، إلى توقع الاستجابة”.

وأضاف: “وكان مرجحا أن يظل مستخدمو Reddit مستيقظين إلى ما بعد وقت نومهم المعتاد والنشر خلال الليل عندما ينشرون محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعة من موعد النوم، خاصة إذا كانوا نشطين في المنتديات عالية التفاعل”.