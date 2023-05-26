كشفت دراسة حديثة أُجريت من قِبل جامعتَيْ نوتنغهام وبرمنغهام بالمملكة المتحدة، أن النوم السيئ والمتقطع يسارع شيخوخة الدماغ.

وأجريت دراسة على 50 متطوعًا أكبر سناً، تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، ويتمتعون بصحة جيدة، وخضعوا لتقييم شامل لقياسات النوم لمدة أسبوعين

واكتشف الباحثون أنه مع التقدم في العمر ومعاناة المشاركين من مشاكل النوم مثل سوء نوعية النوم أو النوم المجزأ، يكون هناك انخفاض في المادة الرمادية والبنية المجهرية للمادة البيضاء، مما يسلط الضوء على التأثير المحتمل لاضطرابات النوم على شيخوخة الدماغ، فيما بدا الدماغ أكبر بحوالي عامين من العمر الفعلي.

وأشارت النتائج التي تم التوصل إليها أيضًا إلى قابلية التدخل السلوكي لمكافحة آثار النوم غير الكافي على الدماغ المتقدم في السن.