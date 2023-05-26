شهدت رحلة رائد الفضاء على القرني تطورات جديدة، حيث بدأ في تنفيذ إحدى المهام التي كلف بها ضمن رحلته.

وقال القرني أنه بدأ في إجراء تجارب الاستمطار الصناعي في الفضاء؛ بهدف رفع نسبة نجاح الاستمطار الصناعي بـ 50 ٪، وفقا لقناة “العربية”.

وأضاف أنه سيستخدم في تنفيذ هذه المهمة صندوق صنع بأيادي سعودية، مشيرا إلى أنه سيقووم بتوصيل هذا الصندوق بوحدة النانو التي تهيأ العلماء في الأرض من التحكم بما في الصندوق لإجراء التجربة.

رائد الفضاء السعودي #علي_القرني يعلن البدء في إجراء تجارب الاستمطار الصناعي في الفضاء؛ بهدف رفع نسبة نجاح الاستمطار الصناعي بـ 50 ٪

⁧#نحو_الفضاء pic.twitter.com/wlV01FSQ1e — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 26, 2023

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