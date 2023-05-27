أوضح الأستاذ المشارك بقسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبد العزيز عبد الرحمن ملاوي، أنه يمكن لرواد الفضاء العيش داخل محطة الفضاء الدولية لمدة تصل إلى عامين.

وقال ملاوي: “محطة الفضاء دائما يكون على متنها 6 رواد يعيشون لمدة تصل سنتين لكن الأمر يتطلب بعض المهارات لدى رواد الفضاء للتعايش مع الوضع هناك”.

ولفت إلى أهمية تدريبهم على كيفية التعامل وتوفير الغذاء والماء والمحافظة عليه، ولو لا سمح الله في حال حدوث شيء لأحدهم يكونوا على علم بكيفية التعامل معه.

ويتواجد رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريّانة في محطة الفضاء الدولية منذ أيام، حيث من المقرر أن يزودان مراكز الأبحاث السعودية بتجاربهما لتحقيق مستهدفات 2030، وسيكتشفان الفضاء علميا في الصحة والاستدامة.

فيديو | هل يمكن العيش لوقت أطول في محطة الفضاء الدولية ؟ أستاذ مشارك بقسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبد العزيز "عبد الرحمن ملاوي" يجيب لـ #نشرة_النهار#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/4NgE1zwDLV — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 27, 2023

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