طالب الإعلامي فلاح القحطاني النصراويين بطي صفحة هذا الموسم من الدوري، وذلك بعد فوز الاتحاد بلقب النسخة الحالية من دوري روشن للمحترفين.

وقال القحطاني: “على النصراويون طيّ صفحة هذا الموسم والبدء بالاستعداد للموسم الجديد من خلال استقطاب جهاز فني عالمي وجهاز إداري رئيس تنفيذي لكرة القدم سعودي، وعناصر أجنبية أهمها في مركز المحور ولاعب آسيوي”.

ورأى أنه على النصر الإبقاء فقط على كريستيانو رونالدو، وتاليسكا، وأوسبينا،وكونان، مضيفا: “أمامك 5 بطولات مهمة جداً لابد من مهرها”.

وكان النصر اكتفى بالتعادل أمس السبت أمام الاتفاق في الجولة 29 من الدوري 1-1، فيما حقق الاتحاد فوزا ثمينا على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد.