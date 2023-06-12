كشف الشيخ عبدالله المنيع، حكم إخراج الزكاة من القرض إذا حال عليه الحول قائلا: طالما أنه حال عليه الحول ولم يكن هناك تنفيذ من الشخص لما أراد التمويل له بناء على هذا يجب عليه أن يخرج الزكاة.

وتابع عبدالله المنيع: إذا كان الشخص سدد نصف المبلغ وتبقى في ذمته باقي المبلغ فيزكي على الجزء المتبقي من المبلغ فقط.