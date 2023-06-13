ألقت الجهات المسؤولة في جدة القبض على عمالة مخالفة تقوم بتصنيع “حلويات وشابورة” بمواد أولية فاسدة وبمكان عشوائي بهدف توزيعها على المناطق المركزية للحجاج.

وتم مداهمة استراحة عشوائية تقوم فيه عمالة مخالفة بتصنيع مواد غذائية بمواد أولية فاسدة في جدة ستوزع للحجاج بدون تواريخ صلاحية.

وأظهر مقطع فيديو وجود أطباق من البيض الفاسد والزبدة المغطاة بالحشرات والبكتيريا وحاوية بالإضافة لوجود أدوات غير نظيفة.

في سياق منفصل وفي إطار استعدادها لموسم حج 1444هـ، بدأت المديرية العامة للدفاع المدني أعمالها ومهامها لموسم الحج، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.