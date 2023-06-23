اعتنق شاب أوغندي يدعى “جوزيف” الإسلام بفضل طفل في تبوك يدعى “حمود الشمري”.
وذكر “حمود” أن الشاب يعمل سائق لدى أسرته، وكان كل يوم جمعة يخرج معه ومع أخوته لتوصيلهم للمسجد لإداء صلاة الجمعة، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.
وأضاف أنه في إحدى الأيام طلب السائق منهم أن يدخل المسجد معهم وقام بأداء الصلاة، واعتنق الإسلام وأصبح اسمه “يوسف” وقام مع شقيقه بتعليم السائق كيفية الوضوء والصلاة.
من جهته، قال يوسف إن الأسرة التي يعمل لديهم يتحدثون كل يوم عن الدين الإسلامي ما جعله يهتم بمعرفة كل ما يتعلق بالدين الإسلامي، ومن هنا اعتنق الدين الإسلامي.
قصة شاب أوغندي اعتنق الإسلام في مدينة تبوك تأثراً بالطفل حمود الشمري #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/2nyStPYYw4
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 23, 2023
“اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، اللهم احفظني الإسلام قاعدًا، اللهم احفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًّا ولا حاسدًا، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك”؛
اللهم أحينا مسلمين، وتوفَّنا مؤمنين، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هُداة مهتدين.
اللهم أصلحْ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.
ماشاءالله تبارك الله
ونعم التربيه
أطفال اصبحو قدوات