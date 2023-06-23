اعتنق شاب أوغندي يدعى “جوزيف” الإسلام بفضل طفل في تبوك يدعى “حمود الشمري”.

وذكر “حمود” أن الشاب يعمل سائق لدى أسرته، وكان كل يوم جمعة يخرج معه ومع أخوته لتوصيلهم للمسجد لإداء صلاة الجمعة، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أنه في إحدى الأيام طلب السائق منهم أن يدخل المسجد معهم وقام بأداء الصلاة، واعتنق الإسلام وأصبح اسمه “يوسف” وقام مع شقيقه بتعليم السائق كيفية الوضوء والصلاة.

من جهته، قال يوسف إن الأسرة التي يعمل لديهم يتحدثون كل يوم عن الدين الإسلامي ما جعله يهتم بمعرفة كل ما يتعلق بالدين الإسلامي، ومن هنا اعتنق الدين الإسلامي.