كلفت قناة ام بي سي ، الإعلامية إلهام العريني لتغطية موسم حج هذا العام على القناة .
وتستعد إلهام العريني لتغطية موسم حج هذا العام خلال برنامج “MBC في أسبوع، حيث ظهرت بين زوار بيت الله الحرام ترتدي عباءة سمراء .
وفي وقت سابق، كشفت إلهام العريني آخر استعدادات مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن وذلك قبل 48 ساعة من بدء مناسك الحج والتي تبدأ بيوم التروية
حنا يا حكام الإمارات نحضر لعمليات شغب في السعودية من قبل النساء ونريدها ثورة نسائيه سعودية بجانب ثوره الشيعه علشان نستغلها فرصه لجمع قوانا فمصائب قوم عند قوم فوائد ومادمنا مخترقين هذه الدوله من أقصاها لأقصاها فما عندنا مشكلة نملك مفاتيحها ونمنع أي تطور فيها ونحوله لصالحنا مباشره طالماً أن الإعلاميين والحكومة موالين لنا جميعهم فحط في بطنك بطيخه صيفي كما يقولون إخواننا المصرييين