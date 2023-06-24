كلفت قناة ام بي سي ، الإعلامية إلهام العريني لتغطية موسم حج هذا العام على القناة .

وتستعد إلهام العريني لتغطية موسم حج هذا العام خلال برنامج “MBC في أسبوع، حيث ظهرت بين زوار بيت الله الحرام ترتدي عباءة سمراء .

وفي وقت سابق، كشفت إلهام العريني آخر استعدادات مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن وذلك قبل 48 ساعة من بدء مناسك الحج والتي تبدأ بيوم التروية