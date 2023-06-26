اشتهر مركز شرطة الشميسي في ⁧‫مكة المكرمة‬⁩، بقوة فعاليته في ⁧‫الحج‬⁩، حيث أنه منفذ رئيسي لمكة والحجاج وفرزهم.

ويعد المركز من أوائل مراكز الشرطة في مكة المكرمة، وكان أول مدير له هو اللواء حسن قناديلي رحمه الله .

وأظهرت صورة تاريخية قديمة جمال العلم السعودي، وهو يرفرف أعلى المركز، كما أنها كشفت عن عراقة البنيان السعودي القديم، والمكتبة الخاصة لأبناء اللواء حسن .

وساهمت نقطة الشميسي منذ 35 عامًا في تنظيم الحركة المرورية من خلال إجراءات الفرز بالنسبة للمعتمرين والحجاج، وكان لها الفضل في تقليل الازدحام في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة بالمواسم، وشهدت نقطة تفتيش الشميسي خلال العقود الماضية عددا من التحسينات سواء في البنية التحتية للنقطة أو في زيادة المسارات لتسهيل حركة السير وتقليل مدة الانتظار لضيوف الرحمن.