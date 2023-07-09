أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية بإطلالتها التي تشابهت كثيرًا مع إطلالات نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

وبعدما ظهرت صبري بأحد المولات التجارية تحتفل بنجاح فيلمها الجديد الذي يعرض حالياَ في دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، وأثارت جدلاً واسعًا بسبب إطلالتها التي شبهت بها نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان والتي تعدت الـ ٢ مليون جنية .

جاءت صبري بإطلالة جديدة أثناء تواجدها في أحد السينمات في جدة وسط تفاعل حافل من الجمهور السعودي الذي تسابق لالتقاط الصور معها .

وحرصت صبري هذه المرة على اطلالتها ويبدو وكأنها لا تريد إثارة الجدل بين جمهورها في المملكة حيث تتواجد شريكة كريستيانو رونالدو جورجينا .

وانهالت التعليقات على الفنانة المصرية من قِبل متابعيها، وجاء من بينهم تعليق لأحد الأشخاص يقول : الله يزوجني واحدة مثلك “، ولم يتهمها أحد من متابعيها أثناء تواجدها في المملكة بتشابه إطلالتها مع جورجينا .