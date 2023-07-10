‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 75 مخالفًا لنظام البيئة، 50 مواطنًا، و23 مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسيتين الباكستانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 1677 متنًا من الإبل، 575 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد .الملكية

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وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.