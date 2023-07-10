مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام فإن العديد يتساءلون عن كيفية ممارسة رياضة المشي وما هي أفضل الأماكن.

وقال علي الغيلان مدرب رياضي أن رياضة المشي من الرياضات المهمه، والأفضل هو ممارستها في الأماكن المفتوحه، أما مع ارتفاع درجات الحرارة فلا مشكلة من ممارستها في المولات.

وأضاف الغيلان في حواره المتلفز علي برنامج صباح السعوديه، أن أفضل الأماكن في ممارسة هذه الرياضة هي أماكن الغابات، تليها الأماكن المائية، لأنه من المهم وجود أكسجين كافي.

وقال الغيلان من أجل ممارسة المشي بطريقة سليمة، فإنها تعتمد علي ثلاثة أشياء: تحديد المسافة، وتحديد السرعة، وتحديد الوقت.