في الآونة الأخيرة كانت هناك مفاوضات من الهلال حول إمكانية التعاقد مع لوكاكو، ولكن الأخير رفض كل المحاولات والعروض، وفضل البقاء مع انتر ميامي.

يوفنتوس ليستطيع شراء لوكاكو من تشيلسي، فإنه بحاجة للتخلص من مهاجمه دوشان فلاهوفيتش أولًا، لكن ما حدث اليوم من جمهوره قد يُعطل الصفقة تمامًا ويُوجه اللاعب نحو الرياض.

وما حدث من جماهير يوفنتوس، يعد خدمة عظيمة للعملاق السعودي، إذ أنهم برفضهم لتلك الصفقة، فستفسح المجال لهم لشراء لوكاكو.