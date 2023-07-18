كشفت صحيفة “ديلي ميل” أن ألتراس باريس سان جيرمان أرسل رسالة “تقشعر لها الأبدان” للمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس، الذي يرتبط بالانتقال إلى النادي الفرنسي.

وأوضحت “ديلي ميل” إن ألتراس باريس سان جيرمان علق لافتة أمام بارك دي برانس معقل الفريق، وحذر فلاهوفيتش بأنهم سيقطعون أصابع يده إن انتقل للفريق.

وكتب الألتراس على اللافتة “إذا أتيت، سنقطع أصابعك الثلاثة”.

ويُعتقد أن هذه الرسالة قد تم تعليقها ردًا على صورة لفلاهوفيتش تم التقاطها بعد مباراة دولية لصربيا، حيث شوهد ممسكًا بثلاثة أصابع ويرتدي قميصًا أظهر كوسوفو كجزء من صربيا.