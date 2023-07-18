قامت لكزس بمنح سيارتها الكهربائية الفاخرة UX300e التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات لتكون أول سيارة كهربائية بالكامل من لكزس؛ العديد من التحسينات والترقيات التي سمحت بقيادة السيارة إلى مسافات أبعد بين عمليات الشحن وكذلك تعزيز جاذبية التصميم والراحة والملاءمة في المقصورة لتكون القيادة أكثر متعة

وتتميز السيارة بنظام البطارية الجديد الذي يزيد من مدى القيادة بنسبة 40%، وصولًا إلى 450 كم لكل مرة يتم فيها شحن السيارة حيث تم الاستفادة من كفاءة الديناميكا الهوائية في تحقيق أقصى مدى لـ UX 300e.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى جعل أسفل سطح البطارية مستويًا وسلسًا؛ للحصول على ديناميكية هوائية نظيفة للجسم السفلي للسيارة، ولزيادة التحكم وعمر البطارية تراقب الحساسات الجهد في كل خلية في البطارية وكذلك حرارة خلية البطارية بفضل نظام إدارة البطارية المتقدم، حيث يتم تحقيق أقصى طاقة قابلة للاستخدام في خلايا البطارية لزيادة المسافة المقطوعة أثناء للقيادة.

كما يتم تدوير الهواء البارد داخل حزمة البطارية للحصول على إخراج بطارية مستقر حتى عند السرعة العالية وأثناء عمليات الشحن المتكررة. كما تقلل عناصر التسخين تحت كل وحدة بطارية من تأثير الطقس البارد وتضمن توافر الطاقة الكاملة من بداية التشغيل.

وحصلت السيارة على تعديلات على نظام التعليق والهيكل والشاسيه، وكذلك في داخل السيارة، حيث يتضح التحسين من خلال نظام الوسائط المتعددة المعاد تصميمه، والذي يتضمن مهام أكثر عملية وسرعة وسهولة بالتعامل، مع نظام ملاحي متطور وشاشات تعمل باللمس بأحجام 8 و 12.3 بوصة.

ومن المتوقع أن تتوفر UX 300e طراز 2024 في الأسواق الأوربية وبعض الأسواق العالمية في الربع الأخير من 2023.