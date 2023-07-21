النادي الأهلي يمهل اللاعب السنغالي ساديو ماني ٤٨ ساعة كفرصة أخيرة ليرد فيها علي العرض.

كما يريد بايرن ميونخ بيع ماني بعد عام واحد من انتقاله للفريق من ليفربول الإنجليزي مقابل 32 مليون يورو.

وعندما سئل توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ عن مستقبل ماني ومستواه قبل الموسم التحضيري، وقال لسبورت: أنه لم يرق إلى مستوى التوقعات، وأن الوضع التنافسي مرتفع للغاية، ووضعية البداية ليست سهلة عليه،وأنه يعرف ذلك أيضًا، فهو يعرف رأيي ورأي النادي.

وأكدت صحيفة الرياضة رغبة الأهلي في التعاقد مع ماني، ولكن طلباته يمكن ان تعرقل سير الصفقة.

وصرحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية ، أمس الخميس، إن ماني وافق على الانضمام إلى نادي النصر الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو وسيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش.

وأضافت: أن الانتقال لم يكتمل بعد، لكن اللاعب توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ.